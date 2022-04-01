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Пятница, 1 апреля 2022, 15:06 мск

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Бренд Chanel запретил продавать свои вещи россиянам

Фото: Pixabay

Россиянка столкнулась за рубежом с запретом на покупку вещей люксового бренда Chanel. От девушки потребовали написать расписку, что она не увезет купленные товары в Россию.

Ограничения были введены, в частности, в магазине Chanel в дубайском «Mall of Emirates». Россиянка хотела купить сумку, но ей дали заполнить некий документ.

«Мне не продали сумку, потому что я из России! С сегодняшнего дня у них постановление, что они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там!» – написала девушка в Instagram*.

Блогерша не уточнила, что именно грозит тем, кто все-таки купит вещь Chanel и попытается вывезти ее в РФ.

Дубай, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2022, РИА «Новый День»

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