В приграничных районах Воронежской области повысили уровень террористической опасности

В двух граничащих с Украиной районах Воронежской области – Кантемировском и Россошанском – введен «желтый» уровень террористической угрозы «в связи с возможными провокациями украинских националистов». Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава области Гусев пояснил, что это средний уровень из трех существующих.

«Мера эта исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями», – подчеркнул губернатор.

Режим будет действовать 15 суток с 11 апреля. Он предполагает усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность. «Ограничения в повседневной жизни граждан это не влечет», – заверил Гусев. Однако он попросил местных жителей быть бдительными: «О любых подозрительных личностях или оставленных предметах, пожалуйста, сразу же сообщайте в правоохранительные органы».

Напомним, с 11 апреля в Курской области введен «желтый» уровень террористической угрозы в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

Воронеж, Наталья Петрова

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