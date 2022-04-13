СКР возбудил дела о пытках и убийствах российских военных на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«После завершения боевых действий обнаружены тела 4 убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов телесные повреждения были получены ими при жизни. Данные факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными», – сообщает СК РФ.

Уточняется, что военными следственными органами в отношении неустановленных лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «д», «ж», «к», «л» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК России.

С участием специалистов проведен осмотр тел военнослужащих, выполнено дактилоскопирование, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, отметили в ведомстве. Допрошены лица, доставившие погибших в медучреждения.

В настоящее время российские правоохранители совместно с народной милицией ДНР и ЛНР устанавливают лиц, причастных к расправе над российскими военными.

Ранее СКР заявил о причастности двух командиров нацбатальона «Азова»* (запрещен в России) к издевательствам над пленными российскими военнослужащими.

Москва, Наталья Петрова

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