СКР заявил о причастности двух командиров «Азова»* к издевательствам над пленными солдатами РФ

Следственный комитет России заочно привлек двух командиров нацбатальона «Азов»* в качестве обвиняемых по уголовному делу о посягательстве на жизнь российских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам выездного совещания в Донецке по расследованию преступлений украинских военных, которое провел глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«На совещании отмечено, что следствие также располагает данными о причастности командиров нацбатальона «Азов»* Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области», – сообщает СКР.

В ведомстве заявили, что Величко и Немичева заочно привлекли в качестве обвиняемых в преступлении по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь военнослужащих).

В настоящее время принимаются меры к их розыску и аресту, добавили в СКР.

Напомним, в марте в интернете появилось видео, на котором российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о поимке российским спецназом двух украинских националистов, которые пытали пленных. Однако информация о задержании подозреваемых оказалась фейком.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских радикалов с пленными военнослужащими РФ.

*запрещен в России

Москва, Наталья Петрова

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