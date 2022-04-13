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Среда, 13 апреля 2022, 17:32 мск

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26 задержанных и взятки на миллионы: в Ростовской области раскрыли банду гаишников-взяточников

В Ростовской области разоблачили банду сотрудников ГИБДД, вымогавших деньги у автомобилистов на федеральной трассе «Дон» в Аксайском районе за мнимые нарушения правил дорожного движения. По данным СМИ, за три года взяточники в погонах «заработали» более 14 млн рублей.

По данному делу задержаны 26 подозреваемых, проведено 95 обысков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Среди задержанных – более десяти сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области, который дислоцируется в городе Аксай. В числе фигурантов также значатся бывшие сотрудники батальона. Участники преступной группы фотографировали проезжавшие автомобили, после чего с помощью фотошопа дорисовывали фейковые «доказательства» нарушений водителями ПДД и вымогали у них деньги за непривлечение к административной и уголовной ответственности.

По данным полиции, сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД РФ совместно с ФСБ пресекли противоправную деятельность «ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 (с дислокацией в городе Аксай)». Полицейские подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством.

«Противоправная деятельность осуществлялась на участке федеральной трассы М-4 «Дон». Соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, после чего, используя графический редактор, создавали фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения. Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали транспортные средства и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений. Под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали злоумышленникам денежные средства, сумма которых варьировалась от 5 тысяч до 500 тысяч рублей», – рассказала Волк.

По данному факту возбуждены три уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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