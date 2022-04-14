Флагман ЧФ РФ крейсер «Москва» получил серьезные повреждения после пожара и детонации боезапаса

На флагмане Черноморского флота России гвардейском ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас, сообщило Минобороны РФ. Экипаж покинул корабль. Крейсер получил серьезные повреждения.

«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», – говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит «Интерфакс».

Причины пожара устанавливаются, добавили в Минобороны РФ. Военное ведомство не уточняет местоположение крейсера.

Ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» водоизмещением 11,3 тыс. т был построен на Николаевском кораблестроительном заводе им. 61 коммунара. Корабль приняли на вооружение 30 января 1983 года. Изначально получил наименование «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Основное вооружение состоит из 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан». На корабле также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера – 510 человек.

Москва, Наталья Петрова

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