Минобороны РФ: пожар на крейсере «Москва» локализован, корабль на плаву

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер «Москва» остается на плаву после пожара и детонации боезапаса, сообщает Минобороны РФ. Крейсер будет отбуксирован в порт. Причины пожара устанавливаются.

В ведомстве отметили, что очаг возгорания на крейсере локализован, открытого горения нет. «Взрывы боеприпасов на корабле прекращены. Основное ракетное вооружение не повреждено», – говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что экипаж крейсера эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. «Принимаются меры по буксировке крейсера в порт», – добавили в ведомстве.

Напомним, о пожаре и детонации боеприпаса на крейсере «Москва» Минобороны России сообщило в ночь на четверг, 14 апреля. В ведомстве отмечали, что корабль получил серьезные повреждения, а экипаж эвакуировали. Местоположение крейсера в Минобороны не уточнили.

Москва, Наталья Петрова

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