СКР расследует обстрел колонны беженцев военными ВСУ

Военные ВСУ расстреляли из минометов автоколонну мирных жителей в Харьковской области. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент.
По данным Генеральной прокуратуры Луганской народной республики, колонна автомобилей с беженцами попала под минометный обстрел. Два человека погибли, трое пострадали.
«Глава ведомства в рамках соглашения о сотрудничестве между СКР и Генпрокуратурой ЛНР поручил расследовать указанное преступление, установить всех причастных лиц с целью привлечения виновных к уголовной ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее четыре человека погибли под обстрелом автоколонны с беженцами под Харьковом. Военные ВСУ открыли огонь по людям, которые двигались по гуманитарному коридору в сторону России.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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