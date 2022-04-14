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Четверг, 14 апреля 2022, 15:33 мск

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Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы на срок в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний попросила отправить оппозиционера Любовь Соболь в колонию по так называемому санитарному делу. Симоновский суд Москвы встал на сторону ведомства и заменил ограничение свободы реальным сроком.

«Судом удовлетворено представление ФСИН о замене Любови Соболь ограничения свободы на реальное лишение свободы в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», – цитирует постановление суда «Интерфакс».

Суд в январе 2021 года приговорил Соболь к ограничению свободы на полтора года за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Обвинение было построено на событиях не согласованной акции протеста, прошедшей 23 января 2021 года в Москве.

В декабре суд также заменил Любови Соболь условное наказание реальным по приговору за проникновение в чужую квартиру. ФСИН подала представление после того, как осужденная покинула страну и ее пришлось объявить в розыск.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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