Суд заменил для Соболь условное наказание реальным

Симоновский суд Москвы заменил условное наказание реальным по приговору в отношении оппозиционного политика Любови Соболь. Форма наказания пересмотрена из-за нарушения порядка отбытия условного срока.

Федеральная служба исполнения наказания уже объявила Любовь Соболь в розыск и попросила суд заменить условное наказание реальными исправительными работами. «Суд заменил Любови условное наказание на реальное», – рассказал адвокат Владимир Воронин «Интерфаксу».

Напомним, Соболь приговорили к году исправительных работ условно с испытательным сроком в один год. Наказание политик получила за то, что обманом проникла в подъезд жилого дома и, оттолкнув хозяйку квартиры с дороги, ворвалась в ее жилище. Соболь вину не признает и считает, что ее привлекли к ответственности по политическим мотивам.

Вопреки установленному судом запрету Соболь в начале августа улетела из России. Она отбыла на рейсе в Стамбул, но там намеревалась пересесть на другой самолет.

Москва, Наталья Рязанова

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