Раненого при украинском обстреле Брянской области ребенка перевезли в Москву

Двухлетний мальчик, получивший при обстреле со стороны Украины проникающее ранение головы, перевезли из Брянской области в Москву. Ребенок проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По данным главы Брянской области Александра Богомаза, осколок вошел в правый висок малыша и застрял в левом.

Всего, по уточненным данным, в результате обстрела ВСУ поселка городского типа Климово в Брянской области накануне пострадали 8 человек, среди них ребенок и его беременная мать.

Как сообщил губернатор в эфире телеканала «Россия 24», повреждения получили около 100 домов, два из них сгорели полностью. По его словам, по поселку было выпущено 9 снарядов. Богомаз подчеркнул, что украинские силовики намеренно стреляли по жилому сектору.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела поселка Климово. В ведомстве уточнили, что обстрел был осуществлен с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, – военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово.

Накануне в Климовском районе был введен ЧС. Занятия в школах отменили.

Напомним, Брянская область 11 апреля ввела «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Режим продлится до 25 апреля.

Москва, Наталья Петрова

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