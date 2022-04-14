Следственный комитет возбудил уголовное дело об украинском обстреле поселка в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела поселка Климово Климовского района Брянской области украинскими военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СКР уточнили, что обстрел был осуществлен с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, – военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово.

«В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина, ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребенок 2020 года рождения», – уточнили в российском ведомстве.

Следствием установлено, что лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти РФ решения о прекращении проведения специальной военной операции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП для привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

Как сообщалось ранее, накануне в Брянской области с территории Украины был обстрелян из минометов пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи». Повреждения получили два автомобиля украинских беженцев, люди не пострадали.

После инцидентов с обстрелами школы приграничных с Украиной районов Брянской области переведены на дистанционное обучение с 15 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

С Черниговской и Сумской областями Украины граничат шесть районов Брянской области. В регионе c 11 апреля введен желтый (высокий) уровень террористической опасности. Этот режим будет действовать как минимум 15 суток.

Москва, Светлана Антонова

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