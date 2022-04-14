Пограничников в Брянской области обстреляли с территории Украины

Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщает региональное пограничное управление ФСБ. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел днем 13 апреля. Минометному обстрелу подвергся автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи». В результате повреждения получили два автомобиля беженцев, сами люди не пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления. Отмечается, что в момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 украинских беженцев, следовавших в Россию. Людей эвакуировали.

Накануне произошел обстрел пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка Курской области со стороны Украины. Ответным огнем российских пограничников огневая точка была подавлена. Жертв и разрушений нет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом.

Добавим, накануне Минобороны РФ пригрозило ударить по украинским центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае продолжения диверсий против России.

Брянск, Наталья Петрова

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