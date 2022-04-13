Минобороны РФ: Если диверсии против России продолжатся, нанесем удар по Киеву

Официальный представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков России на брифинге в среду, 13 апреля, заявил, если диверсии продолжатся, российские вооруженные силы нанесут удары, в том числе, – по Киеву.

Представитель российского минобороны на брифинге заявил: «Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если подобные диверсии продолжатся, вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась»

«Кроме того, в городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов»* морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова»*, блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», – сказал Игорь Конашенков.

Кроме того, генерал-майор Конашенков сообщил следующее: «В течение дня высокоточным оружием уничтожены 36 объектов противника. Среди них: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск; в районах Попасная и Барвенково пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; в населенном пункте Черкасское командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-Поле.

«Оперативно-тактической авиацией поражены десять военных объектов Украины. Среди которых: пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также шесть районов сосредоточения украинской боевой техники», – сказал на брифинге представитель минобороны России.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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