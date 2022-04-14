Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области, ранены 7 человек

Украинские вооруженные силы обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате обстрела пострадали семь человек, загорелись два жилых дома. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС», – написал глава области в своем телеграм-канале. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Климовской центральной районной больнице уточнили, что в результате обстрела пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Все они госпитализированы. Состояние двух взрослых оценивается как тяжелое, еще трое находятся в состоянии средней тяжести, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника приемного отделения медучреждения. По данным минздрава РФ, беременная женщина, попавшая под обстрел, в удовлетворительном состоянии, ее малолетний ребенок в состоянии средней тяжести.

После обстрела в Климово вспыхнули два жилых дома. По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании жилых домов поступило в 12:10 мск. Пожар потушили спустя сорок с небольшим минут.

Занятия в школах Климовского района отменены, детей отправили по домам.

Ранее сегодня в Брянской области с территории Украины был обстрелян из минометов пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи». Повреждения получили два автомобиля украинских беженцев, люди не пострадали.

После сегодняшних инцидентов школы приграничных с Украиной районов Брянской области переведены на дистанционное обучение с 15 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

С Черниговской и Сумской областями Украины граничат шесть районов Брянской области. В регионе c 11 апреля введен желтый (высокий) уровень террористической опасности. Этот режим будет действовать как минимум 15 суток.

Брянск, Наталья Петрова

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