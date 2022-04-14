Украинские войска обстреляли село в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших и жертв среди мирного населения нет.

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что для обеспечения безопасности местных жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино. «Они в безопасности, под контролем главы района. Очень надеюсь, что они в максимально короткий срок смогут вернуться в свои дома. Оба села сейчас находятся под дополнительной охраной, в том числе силами сотрудников ДНД и казаков», – пояснил Гладков, ранее сегодня сообщив, что в Шебекинском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, в результате обстрела было повреждено железнодорожное полотно.

Накануне в Белгородской области ввели высокий («желтый») уровень террористической опасности. Такая мера будет действовать до 25 апреля. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб, пояснил Гладков. Он призвал жителей региона быть более бдительными.

Напомним, сегодня серьезное ЧП произошло в Брянской области. Украинские военные с использованием боевых вертолетов совершили обстрел поселка Климово Климовского района Брянской области.

«В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина, ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребенок 2020 года рождения», – уточнили в Следственном комитете. В ведомстве также сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Белгород, Светлана Антонова

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