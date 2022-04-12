Губернатор сообщил о повреждении ж/д путей в приграничном районе Белгородской области

В Шебекинском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, повреждены железнодорожное полотно. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно», – написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа.

Губернатор пообещал сообщить о причинах происшествия позже.

Накануне в Белгородской области ввели высокий («желтый») уровень террористической опасности. Такая мера будет действовать до 25 апреля. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб, пояснил Гладков. Он призвал жителей региона быть более бдительными.

Также в регионе запретили запускать петарды, фейерверки и салюты, «чтобы не пугать людей лишними громкими звуками», сообщил губернатор.

Ранее высокий уровень террористической угрозы также ввели в граничащих с Украиной Брянской, Курской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края и на севере Крыма. Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, желтый уровень ввели в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

Белгород, Наталья Петрова

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