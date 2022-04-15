Выпущены две ракеты: система ПВО сработала в небе над Белгородом (ВИДЕО)

Жители Белгорода сообщают в соцсетях, что слышат хлопки в небе над городом. В интернете появились многочисленные фото, сделанные, как утверждается, в Белгороде, на которых заметны следы от двух ракет в небе.

По неуточненным данным, в городе сработала система ПВО. Как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом, сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий. По его словам, противоракеты были видны в небе над городом около 9:45 мск. Комментариев Минобороны РФ по этой ситуации пока не поступало.

Telegram: Работа ПВО над Белгородом

Накануне в Белгородской области были обстреляны со стороны Украины села Сподарюшино и Журавлевка. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, легкое осколочное ранение получил житель Журавлевки, в селе повреждены жилые дома и соцобъекты.

В тот же день в Брянской области залетевшие с территории Украины вертолеты Ми-8 ВСУ обстреляли поселок Климово. Пострадали 8 человек, повреждения, по данным властей региона, получили около 100 домов, два дома сгорели. По данным Минобороны России, один из участвовавших в атаке вертолетом был сбит системой ПВО С-400 при возвращении на базу в Черниговской области.

Белгород, Наталья Петрова

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