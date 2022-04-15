Военные РФ сбили украинский вертолет, обстрелявший брянский поселок

Российские военные сбили вертолет ВСУ Ми-8, который участвовал в атаке на жителей Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что вертолет был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400.

Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что Россия будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на атаки своей территории со стороны Украины.

Накануне украинские вооруженные силы обстреляли поселок Климово в Брянской области. В результате обстрела пострадали семь человек, загорелись два жилых дома. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По данным СКР, обстрел был осуществлен с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, – военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово.

Как писал «Новый День», часть Киева осталась без света после серии мощных взрывов. Позже в Минобороны РФ пояснили, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

Брянск, Зоя Осколкова

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