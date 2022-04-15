Часть Киева осталась без света после серии мощных взрывов

В украинской столице в ночь на пятницу, 15 апреля, были слышны мощные взрывы, сообщает издание «Страна.ua». Часть районов города обесточена.

Отмечается, что в Киеве прозвучали один за другим три сильных взрыва. В ряде городских районов пропало электричество.

Сообщается также о мощных взрывах в Киевской области.

О пострадавших и ущербе информации пока нет.

Напомним, в среду, 13 апреля, Минобороны России пригрозило ударить по украинским центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае продолжения ВСУ диверсий на территории РФ.

Накануне Брянская и Белгородская области подверглись обстрелами со стороны Украины. Есть пострадавшие и разрушения.

Киев, Наталья Петрова

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