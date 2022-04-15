Часть Киева осталась без света после серии мощных взрывов

В украинской столице в ночь на пятницу, 15 апреля, были слышны мощные взрывы, сообщает издание «Страна.ua». Часть районов города обесточена.
Отмечается, что в Киеве прозвучали один за другим три сильных взрыва. В ряде городских районов пропало электричество.
Сообщается также о мощных взрывах в Киевской области.
О пострадавших и ущербе информации пока нет.
Напомним, в среду, 13 апреля, Минобороны России пригрозило ударить по украинским центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае продолжения ВСУ диверсий на территории РФ.
Накануне Брянская и Белгородская области подверглись обстрелами со стороны Украины. Есть пострадавшие и разрушения.
Киев, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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