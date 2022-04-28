Над Белгородом ночью сработала система ПВО

В ночь на четверг, 28 апреля, в небе над Белгородом произошло несколько ярких вспышек. Местные жители опубликовали в соцсетях видео, запечатлевшие произошедшее. На видеозаписях слышны звуки, похожие на взрывы в небе.

Позже стало известно, что над городом сработала система противовоздушной обороны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Белгородской области.

Ночью 27 апреля жителей Белгорода также разбудили громкие звуки, похожие на взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что проснулся от громкого звука, похожего на взрыв, а затем прозвучало еще три взрыва. Позже он написал в своем телеграм-канале, что селе Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад с боеприпасами. Огонь потушили к 6:30 мск. Никто не пострадал.

В ту же ночь системы ПВО сработали в Курской области и в Воронеже. По заявлениям властей, были перехвачены украинские беспилотники.

Белгород, Наталья Петрова

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