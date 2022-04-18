СМИ: семью бывшего вице-президента «Газпромбанка» обнаружили убитой в Москве

Тела трех человек обнаружены в квартире жилого дома на Университетском проспекте в Москве, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, уточнили в столичном управлении Следственного комитета. Надзорное ведомство взяло на контроль ход его расследования. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На место выехал руководитель Главного следственного управления СКП по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош, передает РИА «Новости».

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах столицы, в квартире найдены тела мужчины, женщины и девочки. Убитыми обнаружены члены семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, сообщил другой источник агентства. По предварительным данным, 51-летний экс-банкир сначала застрелил свою 47-летнюю жену и 13-летнюю дочь, а затем совершил суицид, сообщают телеграм-каналы Shot и Baza. Тела обнаружила старшая дочь бизнесмена, уточняет телеграм-канал «112». Квартира была закрыта изнутри. Причины произошедшего пока неизвестны. Сейчас на месте работают следователи.

Москва, Наталья Петрова

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