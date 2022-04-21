В Испании нашли мертвой семью бывшего топ-менеджера «Новатэка»

В Испании найдены мертвыми бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его супруга и дочь. Об этом сообщает Telecinco.

По данным телеканала, тела обнаружили в доме в курортном городе Льорет-де-Мар (провинция Жирона). Правоохранительные органы не называют имен погибших.

В качестве основной рассматривается версия суицида. Предположительно, глава семьи убил свою жену и дочь, а затем покончил с собой.

Сергей Протосеня проживал во Франции, а в Испанию приехал с семьей на пасхальные праздники. Состояние бизнесмена оценивалось в 400 млн евро.

Несколько дней назад, подобный случай произошел в Москве. Бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев застрелил свою жену и дочь в квартире, а потом совершил суицид.

Мадрид, Зоя Осколкова

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