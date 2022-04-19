Число раненых при украинском обстреле белгородского села выросло до трех. Повреждены более 30 домов (ФОТО)

Число пострадавших в результате украинского обстрела села Головчино в Белгородской области увеличилось до трех человек. У двух из них ранения средней тяжести, они госпитализированы. Повреждены более 30 жилых домов – разбиты окна, крыши, заборы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, прибывший на место происшествия. Ранее сообщалось об одной пострадавшей женщине.

«Три человека пострадало. Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. <…> Раны средней степени тяжести», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Telegram: Поврежденные дома в Головчино

Из-за удара ВСУ в Головчино поврежден газопровод и линия электропередачи. Их восстановят в ближайшие часы, заверил Гладков.

Губернатор добавил, что строительные бригады начнут работы по восстановлению поврежденных домов уже сегодня.

Село Головчино, находящееся в 10 км от границы с Украиной, было обстреляно сегодня утром. Местные жители сообщили в соцсетях, что ВСУ ударили по жилым домам запрещенными кассетными боеприпасами.

Сейчас в белгородском селе работают следователи и криминалисты Следственного комитета РФ, говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. «Следователи обеспечат сбор и фиксацию доказательств и примут меры к установлению причастных к обстрелу лиц», – отметили в СКР.

Белгород, Наталья Петрова

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