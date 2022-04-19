Белгородскую область снова обстреляли со стороны Украины, ранена женщина (ФОТО)

Село Головчино Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатора Региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадала местная жительница, есть разрушения.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. <…> Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Село Головчино находится примерно в 10 км от украинской границы.

Telegram: Последствия обстрела

Напомним, 14 апреля украинские силовики обстреляли белгородские села Сподарюшино и Журавлевка. Ранение получил житель Журавлевки. Повреждения получили 46 жилых домов, шесть домов полностью разрушены.

15 апреля жители Белгорода сообщали о работе системы ПВО в небе над городом. Отмечалось, что две противоракеты были выпущены по воздушным целям над городом. Комментариев от властей на этот счет не поступало. Обстрелы Белгородской области расследует Следственный комитет РФ. Минобороны РФ пригрозило ударить по украинским центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае продолжения диверсий против России.

В Белгородской области с 11 апреля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Аналогичный режим введен в Брянской, Курской областях, а также в двух районах Воронежской области, Краснодарского края и на севере Крыма.

Белгород, Наталья Петрова

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