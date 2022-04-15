СКР расследует обстрелы Белгородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать расследование обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Следователям предстоит установить, какие конкретно лица причастны к инциденту.

«Председателем дано поручение зафиксировать и расследовать факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области. Дано указание установить всех причастных к обстрелам лиц для привлечения их к уголовной ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщал «Новый День», 14 апреля территория Белгородской области дважды подверглась обстрелам. Днем под огонь попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа, обошлось без жертв и разрушений. Второй обстрел случился вечером по селу Журавлевка. Один человек пострадал, были повреждены жилые дома.

Утром 15 апреля, по неуточненным данным, в Белгороде сработала система ПВО: как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»