Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ села в Белгородской области

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела ВСУ села Головчино Белгородской области, сообщает Следственный комитет России.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом).

Согласно данным следствия, украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт из системы залпового огня. «Есть пострадавшие, точное их количество устанавливается. Кроме того, повреждены более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств», – говорится в сообщении.

На место происшествия для сбора и фиксации доказательств направлена группа следователей и криминалистов Следственного комитета. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу для их последующего привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, ВСУ обстрелял село Головчино утром 19 апреля. Региональные власти сообщили о трех пострадавших. Отмечалось, что повреждения получили более 30 частных домов. Кроме того, в результате обстрела в Головчино были повреждены две линии газопровода и две высоковольтные линии электропередачи. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что подача электроэнергии в село восстановлена. Аварийные службы также восстановили поврежденный газопровод, начинается пуск голубого топлива в жилые дома.

Белгород, Наталья Петрова

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