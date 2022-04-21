Google оштрафовали на 11 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации

Мировой судья Таганского района в четверг дважды оштрафовал Google на общую сумму 11 млн рублей за отказ удалить фейки о российских военных и спецоперации на Украине и призывы к осуществлению экстремистской деятельности, распространяемые на YouTube.

Мировой суд признал компанию виновной в совершении новых административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 13.41 КоАП. Сначала Google оштрафовали на 4 млн рублей, затем еще на 7 млн рублей.

Как отметила судья, в конце марта Роскомнадзор пять раз направлял в адрес Google уведомления о необходимости удаления недостоверной информации, опубликованной на различных YouTube-каналах. Речь шла о фейках о числе погибших среди мирного населения Украины и военнослужащих РФ, а также экстремистских высказываний в адрес российских жителей и руководства страны с призывами к расправе над ними, уточняет «Интерфакс».

Компания отказалась выполнить требования РКН. В отношении нее были составлены два протокола об административном правонарушении, материалы направили в суд.

Москва, Наталья Петрова

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