Штраф до 8 млн рублей: Роскомнадзор подает в суд на Google за распространение противоправной информации на YouTube

Роскомнадзор подготовил для передачи в суд два административных протокола в отношении Google за неудаление противоправной информации из видеохостинга YouTube. Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, компании-нарушителю грозит штраф до 8 млн рублей.

«Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей», – подчеркнул Роскомнадзор.

В ведомстве уточнили, в составленных протоколах приводятся ссылки на фейковые материалы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, экстремистские видео-ролики с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих, а также материалами экстремистских организаций. «За неудаление подобного рода недостоверных материалов в установленный срок с момента получения соответствующего требования Роскомнадзора владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей. За неудаление владельцем ресурса материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, предусмотрен штраф до 8 млн рублей», – говорится в сообщении.

Как предполагается, в ближайшее время протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов.

Москва, Мария Соколова

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