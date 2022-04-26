Диверсанты взорвали антенны радиотелецентра в Приднестровье (ФОТО)

В Приднестровье взорвали две антенны регионального радиотелецентра, ретранслировавшие российское радио. Об этом сообщает МВД непризнанной республики.

Два взрыва прогремели ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района. В результате «из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная», – говорится в сообщении ведомства. Никто из сотрудников радиоцентра и местных жителей не пострадал.

В настоящее время территория радиотелецентра оцеплена, саперы Минобороны обследуют все объекты Приднестровского радиотелецентра (ПРТЦ), отметили в МВД ПМР.

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ПРТЦ – это один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР, построен в конце 60-х годов. Сигнал с ПРТЦ может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.

Накануне неизвестные обстреляли из гранатомета здание министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Прогремело несколько взрывов, на верхних этажах были выбиты окна. Никто не пострадал.

Напомним, 22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в Приднестровье «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». Он отметил, что ВС РФ во время второго этапа военной спецоперации должны установить полный контроль над Южной Украиной, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход в Приднестровье. После этого заявления посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии.

25 апреля замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил «Интерфаксу», что российские власти не видят рисков для граждан России в Приднестровье, отметив, что Москва продолжает выступать «за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в ее составе».

Тирасполь, Наталья Петрова

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