Российские военные назвали цели второй фазы спецоперации на Украине

Российские вооруженные силы в ходе начавшейся на этой неделе второго этапа спецоперации планируют установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной. Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», – цитирует военачальника «Интерфакс».

Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также выход в Приднестровье, где «также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», отметил он. Кроме того, такой шаг даст возможность «воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», – добавил Миннекаев.

Он также заявил, что российские военные быстро приспособились к тактике засад украинских подразделений, которую те применяли в первые дни спецоперации. «Средства массовой информации сейчас много говорят о каких-то провалах наших Вооруженных сил. Но это не так. В первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но российские ВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», – сказал Миннекаев (цитата по РИА «Новости»).

Кроме того, и.о. командующего ЦВО подчеркнул, что Россия ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава.

Сейчас под контролем ВС РФ находятся ряд территорий Южной Украины – вся Херсонская и часть Запорожской области. Накануне в Крыму сообщили о желании жителей южных регионов Украины войти в состав России.

Напомним, 19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале второй фазы спецоперации России на Украине. «Это будет очень важный момент всей специальной операции», – подчеркнул он.

О начале проведения спецоперации на Украине в защиту мирных жителей народных республик Донбасса от украинской агрессии президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Ею целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Обновлено

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявления и.о. командующего войсками ЦВО о том, что цели спецоперации на Украине включают продвижение на юг страны до территории Приднестровья. «Мы никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением спецоперации», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»