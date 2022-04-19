«Это будет очень важный момент»: Лавров о новом этапе спецоперации, ядерном оружии и смене власти на Украине

Россия начинает следующий этап спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. При этом он отметил, что Россия не планирует менять режим на Украине.

«Операция на востоке Украины направлена, о чем было объявлено изначально, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается», – сказал Лавров, добавив, что «это будет очень важный момент всей специальной операции».

Глава российского МИД также заявил, что Москва не намерена менять режим на Украине. «Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», – отметил Лавров.

Кроме того, по его словам, России не рассматривает возможность использования ядерного оружия на Украине. «На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений», – сказал Лавров. Ранее, в конце марта пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при любом сценарии на Украине не будет рассматривать вопрос о применении там ядерного оружия.

Глава МИД РФ также заявил, что нельзя всерьез обсуждать заявления украинского президента Владимира Зеленского, поскольку он постоянно меняет свою точку зрения. «Ну, он много чего говорит, это зависит от того, что он пьет или курит», – сказал Лавров, отметив, что Запад просто воспользовался Зеленским против России. «Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать Минские соглашения», – сказал Лавров.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о целях и задачах нового этапа военной спецоперации на Украине, о начале которого заявил глава МИД Сергей Лавров. Он переадресовал этот вопрос в Минобороны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в защиту населения народных республик Донбасса от украинской агрессии, обозначив ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Накануне Зеленский в своем очередном видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс». Он пообещал, что Украина будет «защищаться, будем бороться». «Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»