МИД России назвал условие для завершения спецоперации на Украине

Военная спецоперация России завершится, когда будут устранены угрозы из-за освоения Украины НАТО. Такое заявление сделал директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС. Он также назвал пять возможных стран-гарантов для Украины.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи», – сказал Полищук. По его словам, в их число входят защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз России, которые исходили с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО

Как отметил дипломат, спецоперация идет в соответствии с намеченным планом. «Все ее цели будут достигнуты», – заключил он.

Полищук также рассказал о пяти возможных странах-гарантов для Украины. «На этих переговорах, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, предусматривающего ее демилитаризацию и денацификацию, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности со стороны ряда стран», – сказал дипломат. Такими странами, как предполагается, могут стать пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция)», – добавил он.

Однако, как отметил Полищук, не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик, сейчас начинается ее новая фаза. «Это будет очень важный момент всей специальной операции», – подчеркнул он.

О начале проведения спецоперации на Украине в защиту мирных жителей народных республик Донбасса от украинской агрессии президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Ею целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Москва, Наталья Петрова

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