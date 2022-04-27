Под Белгородом горел склад с боеприпасами, жителей города разбудили звуки взрывов (ВИДЕО)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасами в районе села Старая Нелидовка. Огонь на арсенале вспыхнул ночью 27 апреля. По словам главы региона, он слышал звуки взрывов. О взрывах пишут местные жители в соцсетях. В Сети появилось видео с яркой вспышкой в небе над Белгородом. К 6.30 мск пожар потушили.

Гладков сообщил, что приблизительно в 3:35 в среду его разбудил громкий звук, похожий на взрыв, а когда он начал писать сообщение про это, прозвучало еще три взрыва. «Связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов», – написал губернатор в своем телеграм-канале, отметив, что пострадавших среди мирных жителей и разрушений жилых домов нет.

Позднее глава области сообщил, что открытое горение в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. «По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет», – уточнил он.

В свою очередь мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что многие горожане проснулись под утро от громких звуков. Он отметил, что сведений о разрушениях и пострадавших в Белгороде не поступало.

Вспышка от взрыва в небе над Белгородом

Напомним, власти Белгородской области до 10 мая продлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. Приграничные с Украиной села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. 1 апреля из-за ракетного удара украинских вертолетом произошел пожар на нефтебазе в Белгороде.

Ранее сегодня сообщалось о срабатывании системы ПВО под Курском и в Воронеже.

Белгород, Наталья Петрова

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