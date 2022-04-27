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Среда, 27 апреля 2022, 08:34 мск

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Под Курском сработала система противовоздушной обороны

В Курской области сегодня ночью сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Кроме того, хлопки были слышны в Воронежской области.

«Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО», – написал в своем телеграм-канале Старовойт. Глава Курской области добавил, что жертв и разрушений нет.

Ранее в регионе был продлен «желтый» уровень террористической опасности. Для обеспечения безопасности задействованы дополнительные силы и средства, выставлены контрольно-наблюдательные посты, в каждом районе действуют мобильные группы. Усилено патрулирование: на помощь полицейским привлекается общественность, сообщал Старовойт.

Также минувшей ночью звуки работы систем противовоздушной обороны были слышны в Воронеже. До границы с Украиной оттуда около 300 км.

По словам жителей микрорайона Шилово, около 04:40 в небе два раза предположительно сработала ПВО. Очевидцы также сообщили, что в воздух дважды поднимались самолеты. Микрорайон Шилово находится вблизи военного аэродрома Балтимор.

В настоящее время на месте находятся сотрудники экстренных служб, а также Следственного комитета, сообщил ТАСС помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра.

Курс, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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