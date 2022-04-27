Система ПВО уничтожила дрон-разведчик в небе рядом с Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром 27 апреля в небе рядом с Воронежем система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Он добавил, что жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает.

Ранее сегодня жители Воронежа сообщили в соцсетях о звуках взрывов рядом с микрорайоном Шилово, предположив, что сработала система ПВО. Микрорайон Шилово находится вблизи военного аэродрома Балтимор.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под Курском ночью в среду, 27 апреля, сработала система ПВО.

Воронеж, Наталья Петрова

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