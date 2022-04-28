Экс-глава Сахалина Хорошавин получил 15 лет «строгача» за многомиллионные взятки

Южно-Сахалинский городской суд приговорил экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима по второму уголовному делу о взяточничестве. Также бывший чиновник должен будет выплатить штраф в 500 млн рублей, сообщают информагентства со ссылкой на суд. Напомним, в 2018 году Хорошавин был приговорен к 13 годам «строгача» по делу о взятках на сумму более полмиллиарда рублей.

Позже в суде пояснили, что 15 лет колонии и штраф стали общим наказанием за оба уголовных дела Хорошавина, сообщает ТАСС.

По второму делу о коррупции бывший губернатор обвинялся в 17 эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в двух эпизодах приготовления к получению взяток (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщала ранее прокуратура Сахалинской области.

По версии следствия, Хорошавин и его подельники в составе ОПГ с мая по ноябрь 2014 года получили взяток на общую сумму более 100 млн рублей от граждан, которые планировали баллотироваться в депутаты гордумы Южно-Сахалинска пятого созыва. Суд по этому делу начался осенью 2020 года. Сам Хорошавин в своем последнем слове в суде в феврале 2022 года свою вину не признал и попросил его оправдать.

Напомним, Хорошавина задержали по подозрению в получении крупных взяток в 2015 году. В ходе обысков у него изъяли огромные суммы наличных, как в рублях, так и в иностранной валюте. Хорошавин очень любил дорогие аксессуары, а особую слабость питал к дорогим часам. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тыс. долларов США. По ходатайству следствия суд арестовал дорогостоящие автомобили, недвижимость, денежные средства, дорогие часы, авторучки и другие ценности, принадлежащие Хорошавину. Впоследствии все это имущество в рамках антикоррупционного законодательства было обращено в доход государства.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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