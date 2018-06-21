Экс-губернатора Сахалина обвинили в получении еще 20 взяток на десятки миллионов рублей

Сахалинские следователи выявили дополнительные эпизоды преступной деятельности бывшего губернатора Александра Хорошавина, которого ранее уже приговорили к 13 годам лишения свободы по делу коррупции. Доказано, что чиновник и его подельники получили десятки многомиллионных взяток.

Кроме Хорошавина, в деле фигурируют бывшие руководитель секретариата губернатора Вячеслав Горбачев, замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Анатолий Макаров, мэр Южно-Сахалинска, а также гендиректор городского аэровокзала Андрей Лобкин и вице-мэр Алексей Лескин. Им предъявлены обвинения в совершении в 20 преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

«По версии следствия, Хорошавин, являясь губернатором Сахалинской области, при участии названных должностных лиц, выполнявших под его руководством различные роли членов созданной им организованной группы, получили в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого», – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Более того, стало известно, что Хорошавин, воспользовавшись служебным положением, способствовал получению взяток еще от двух лиц, которые решили баллотироваться в депутаты городской думы Южно-Сахалинска. Губернатор и его пособники получили 13 млн рублей, взамен они помогали в ведении избирательной кампании, а также не препятствовали будущим парламентариям в праве быть избранными.

Обвиняемым переданы 130 томов новых материалов уголовного дела. Лобкин и Макаров находятся в бегах, а потому их дела выделены в отдельное производство.

Александра Хорошавина задержали по подозрению в коррупции в 2015 году. В ходе обысков у сахалинского губернатора изъяли огромные суммы наличных, как в рублях, так и в иностранной валюте. Хорошавин очень любил дорогие аксессуары, а особую слабость питал к дорогим часам. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тыс. долларов США. Генпрокурор России Юрий Чайка оценил стоимость имущества взяточника в 1,8 млрд рублей. В феврале 2018 года приговором суда Хорошавину было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

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