Вслед за деньгами Захарченко пропали миллионы, изъятые у губернатора-взяточника Хорошавина

В казну государства не попала часть наличных денег, изъятых у осужденного за взяточничество бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

О пропаже средств сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Напомним, что у Хорошавина при обыске оперативники обнаружили 280 млн рублей, 6 млн долларов, 727 тыс. евро, 388 тыс. швейцарских франков и 217 тыс. британских фунтов стерлингов. Какая сумма пропала, не уточняется. Кроме того, неизвестно, проводилось ли расследование по этому поводу, пишет издание.

Как сообщал «Новый День», 9 февраля текущего года городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил его к 13 годам «строгача». Кроме того, экс-чиновника оштрафовали на 500 млн рублей. В последнем слове Хорошавин заявил, что вину не признает.

Накануне стало известно, что следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, конфискованных у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции полковника Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении крупных взяток. По данным источника «Интерфакса», проверяются организации и ведомства, занимавшиеся перевозкой конфискованных денег, а также условия транспортировки средств на соответствие требованиям безопасности.

Захарченко вменяют в вину несколько эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под арестом.

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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