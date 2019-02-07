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Четверг, 7 февраля 2019, 14:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

У полковника Захарченко нашли новые активы почти на 500 млн рублей

Генпрокуратура выявила новые активы у обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

В этот раз у коррупционера обнаружили 484 миллиона рублей. Генпрокуратура намерена обратиться в суд с новым иском об обращении в доход государства и этого имущества, отметил Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир».

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Позднее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей. Однако скандальное дело получило свое продолжение – часть злополучных денег пропала. Стало известно, что следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции, проверяются организации и ведомства, занимавшиеся перевозкой средств. При этом миллиарды, которые были изъяты в рамках расследования, перестали считаться вещественными доказательствами преступлений.

Также СМИ со ссылкой на адвоката Захарченко сообщали, что экспертиза не нашла ДНК полковника ни на изъятых 8 млрд рублей, ни в квартире, где находились деньги. Чьи именно биологические следы выявлены на купюрах, неизвестно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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