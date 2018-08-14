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Вторник, 14 августа 2018, 18:21 мск

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Начался суд по делу полковника Захарченко: экс-правоохранитель не признал вину

Экс-начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, уголовное дело которого начало рассматриваться по существу в Пресненском суде Москвы, заявил о непонимании предъявленного обвинения. Он отказался признавать себя виновным в получении взяток и воспрепятствовании правосудию.

«Обвинение мне не понятно. К следующему заседанию мои адвокаты подготовят письменную позицию, и мы ее представим», – заявил Захарченко (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, обвинение основывается «не на материалах дела и фактах» – «это домыслы и выводы следствия, которые полностью искажены».

Прокурор попросила перенести заседание для вызова свидетелей. Оно состоится 23 августа. В порядке очереди выступят обвинение, защита, а потом и сам Захарченко.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Позднее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей. Однако скандальное дело получило свое продолжение – часть злополучных денег пропала. Стало известно, что следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции, проверяются организации и ведомства, занимавшиеся перевозкой средств. При этом миллиарды, которые были изъяты в рамках расследования, перестали считаться вещественными доказательствами преступлений.

Также СМИ со ссылкой на адвоката Захарченко сообщали, что экспертиза не нашла ДНК полковника ни на изъятых 8 млрд рублей, ни в квартире, где находились деньги. Чьи именно биологические следы выявлены на купюрах, неизвестно.

Москва, Ольга Ветрова

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