Миллионы полковника Захарченко начали «испаряться»

Следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении крупных взяток, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Как сообщается, проверяются организации и ведомства, занимавшиеся перевозкой конфискованных денег, а также условия транспортировки средств на соответствие требованиям безопасности.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.05.18

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