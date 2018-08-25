Изъятые миллионы полковника Захарченко стали поводом для нового уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения около 3 млн евро, которые ранее были конфискованы у бывшего сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко.

По словам источников, уголовное дело о краже в особо крупном размере возбуждено в отношении неустановленных лиц, передает «Интерфакс». Официального подтверждения этой информации от следствия не поступало.

Об исчезновении изъятых у Захарченко денег стало известно в конце мая. Предполагалось, что 3 млн евро могли похитить во время транспортировки. Тогда следователи проверяли организации и ведомства, занимавшиеся перевозкой конфискованных денег.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.08.18

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