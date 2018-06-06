Неожиданно: миллиарды полковника Захарченко перестали быть вещдоками

Сегодня выяснились неожиданные подробности в резонансном уголовном деле экс-начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Девять миллиардов рублей, изъятые во время обыска, с сентября прошлого года перестали быть вещественными доказательствами взяток, передает Infox.ru.

Как сообщается, соответствующее постановление отменил Следственный комитет. В утратившем силу документе говорилось, что во время обыска в квартире родителей Захарченко в Москве были найдены и изъяты 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 млн рублей. В другой квартире были обнаружены 1,5 млн евро, 124 млн долларов, 340 млн рублей и слиток золота весом 500 г. Все эти средства были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу о взятке.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко подтвердил отмену этого постановления. Однако деньги остаются под арестом следствия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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