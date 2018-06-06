российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 июня 2018, 20:26 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Неожиданно: миллиарды полковника Захарченко перестали быть вещдоками

Сегодня выяснились неожиданные подробности в резонансном уголовном деле экс-начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Девять миллиардов рублей, изъятые во время обыска, с сентября прошлого года перестали быть вещественными доказательствами взяток, передает Infox.ru.

Как сообщается, соответствующее постановление отменил Следственный комитет. В утратившем силу документе говорилось, что во время обыска в квартире родителей Захарченко в Москве были найдены и изъяты 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 млн рублей. В другой квартире были обнаружены 1,5 млн евро, 124 млн долларов, 340 млн рублей и слиток золота весом 500 г. Все эти средства были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу о взятке.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко подтвердил отмену этого постановления. Однако деньги остаются под арестом следствия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

А что санкции? Торговый оборот России и США растет. / «Зеленые» заявили на выборы мэра Москвы летчика-космонавта. / Уралец Сергей Прокопьев сегодня улетел в космос. Трансляция запуска (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Коррупция

Дело полковника Хизриева: цена за кресло главы МВД Дагестана увеличилась до $6 млн

2 миллиона за кресло министра: полицейский попался при попытке купить пост главы МВД Дагестана

Медицина, полиция и ЖКХ: россияне назвали самые коррумпированные отрасли

«Грабь награбленное»: как в России отреагировали на кражу ворованных денег Захарченко и Хорошавина

Бурятские чиновники оплатили недоделанный ремонт рухнувшего впоследствии моста

Миллионы полковника Захарченко начали «испаряться»

Помощнику Лукашенко грозит 15 лет с конфискацией за взятку в $200 тысяч

Ростовский медэксперт за взятки выдал более 15 тысяч справок об инвалидности

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика, Коррупция,

Новости партнеров