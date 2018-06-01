«Грабь награбленное»: как в России отреагировали на кражу ворованных денег Захарченко и Хорошавина

Новость о таинственном исчезновении изъятых денег по громким уголовным делам полковника МВД Дмитрия Захарченко и экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина вызвала гомерический смех в социальных сетях. В Рунете делают вывод, что в России «возможно все»: в стране будто орудует «какая-то алчная стая, голод которой сильнее страха наказания». Однако «удивляться становится все труднее». Есть ли в России что-нибудь, что нельзя украсть, задаются вопросом пользователи соцсетей.

«Казалось невозможным, даже немыслимым, что можно украсть деньги, изъятые у полковника Захарченко. Те самые деньги, о количестве которых все рассказывали, упражняясь в остроумии – КАМАЗами мерили. Но украли! У нас в России возможно всё! Говорили, кстати, это общак ведомства», – комментирует @SKorneevsky.

Некоторые отмечают, что грабить награбленное – старая добрая традиция. «Похоже, в России завёлся Робин Гуд. Вчера у Захарченко, сегодня – у Хорошавина. Главное, чтобы не оказалось, что отдаёт деньги бедным Ротенбергам», – шутит @Sandy_mustache.

Скандал с пропавшими деньгами многих окончательно разуверил в эффективности борьбы с коррупцией. «Не страна, а сплошной анекдот… В России почему-то в процессе борьбы «правоохранителей» с коррупцией неизменно побеждает последняя», – сокрушается @yoshkinkrot.

«Ну и где там хваленая борьба с коррупцией, к которой любят со всем пролетарским гневом призвать российские власти? Спала, видимо. Таким крепким, беспробудным, даже где-то летаргическим сном. А в это время денежки из одного кармана плавно перетекали в другие...» – комментирует @margarita.obrazcova.

«В принципе – это все, что надо знать про казенную мораль и нравственность в современной России», – делает вывод @arcticspiegel.

@KlamaMiledo предлагает Хорошавину не молчать, а отреагировать на коррупцию – написать заявление, о том, что у него «своровали ранее сворованное».

Как сообщал «Новый День», в казну государства не попала часть наличных денег, изъятых у осужденного за взяточничество бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, при обыске у которого обнаружили 280 млн рублей, 6 млн долларов, 727 тысяч евро, 388 тысяч швейцарских франков и 217 тысяч британских фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, конфискованных у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции полковника Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении крупных взяток.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 01.06.18

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