ЕСПЧ присудил губернатору-взяточнику Хорошавину компенсацию 5 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию, 5,1 тысячи евро в качестве компенсации.

Решение было принято ЕСПЧ 21 февраля, сообщает «Медиазона» со ссылкой на сайт суда. Компенсация полагается осужденному за чрезмерную продолжительность предварительного заключения (п. 3, ст. 5 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека).

Александра Хорошавина задержали по подозрению в коррупции в 2015 году. В ходе обысков у сахалинского губернатора изъяли огромные суммы наличных, как в рублях, так и в иностранной валюте. Хорошавин очень любил дорогие аксессуары, а особую слабость питал к дорогим часам. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тыс. долларов США.

Генпрокурор России Юрий Чайка оценил стоимость имущества взяточника в 1,8 млрд рублей. В феврале 2018 года приговором суда Хорошавину было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей.

Страсбург, Служба информации РИА «Новый День»

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