Соратник Хорошавина ответит в суде за многомиллионые взятки

Бывшего руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачева обвинили в 17 эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Следователи считают, что с марта по ноябрь 2014 года Горбачев совместно с другими участниками организованной группы под руководством губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина получили взятки в размере от 2 до 10 млн рублей от 17 бизнесменов и кандидатов в депутат думы Южно-Сахалинска. Общая сумма взяток составила 94,5 млн рублей.

В обмен на мзду чиновники содействовали в подготовке к выборам, а также оказывали покровительство при ведении коммерческой деятельности на территории Сахалинской области. Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время дело будет направлено в суд.

Напомним, Александра Хорошавина задержали по подозрению в коррупции в 2015 году. В ходе обысков у сахалинского губернатора изъяли огромные суммы наличных, как в рублях, так и в иностранной валюте. Хорошавин очень любил дорогие аксессуары, а особую слабость питал к дорогим часам. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тыс. долларов США.

Генпрокурор России Юрий Чайка оценил стоимость имущества взяточника в 1,8 млрд рублей. В феврале 2018 года приговором суда Хорошавину было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 26.12.19

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру из ружья. / Финансовый «шторм» и новый «черный четверг»: в 2020 году экономику России ждет обвал. / «Полет фантазии уставшего лидера»: политолог оценил вероятность досрочных выборов президента РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»