Хорошавина приговорили к 13 годам «строгача» и штрафу в 500 млн рублей

Городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, экс-чиновник должен выплатить штраф в 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе СКР.

Также приговор был вынесен заместителю председателя правительства Сахалинской области Сергею Карепкину, советнику губернатора Сахалинской области Андрею Икрамову, министру сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николаю Борисову. Они также были признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч.6 ст.290, ст.174.1 УК РФ).

Суд установил, что в 2010 году Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли Карепкин и Икрамов. К одному из преступлений был привлечен Борисов. С 2010 по 2015 годы члены ОПГ под руководством Хорошавина в различном составе получали от ряда предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в полномочия членов организованной группы и способствование таким действиям со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области. Общая сумма взяток превысила 500 млн рублей.

Так, с 2011 по 2013 годы Хорошавин и Икрамов получали взятки за своевременную оплату работ по госконтракту на строительство объекта энергетики в регионе. При этом предприниматель по указанию Хорошавина должен был перечислять деньги на счета юридических лиц, открытые в банках-нерезидентах, расположенных в оффшорной зоне. Роль Икрамова заключалась в передаче требований Хорошавина предпринимателю, а также обеспечении поступления денег в Россию и их непосредственное получение в наличной форме. Всего за указанный период соучастники получили около 170 млн рублей. В 2012-2015годах Хорошавин получил 30 млн рублей от владельца авиакомпании за общее покровительство по службе и оказание других мер господдержки.

В 2013-2014 годах Хорошавин с подельниками получили в виде взяток 85 млн рублей от предпринимателя, который в рамках госконтракта строил дороги в Сахалинской области. Сумма взяток составила 6% от суммы госконтракта. По другому эпизоду глава компании, которая строила учебное заведение в Южно-Сахалинске, вынужден был передать чиновникам в качестве взяток 10% от выделенных бюджетных средств. При этом в 2013-2015 годах Хорошавин незаконно получил 125 млн рублей.

Еще одному из взяткодателей обвиняемые гарантировали поддержку региона при выделении предусмотренных законом субсидий на строительство животноводческого комплекса. Однако после того, как предприниматель вложил значительные собственные средства в строительство, он был поставлен фактически в кабальные условия – за получение законной субсидии от него потребовали взятку.

В 2011-2014 годах Хорошавин получил взятку 66 млн рублей за покровительство при строительстве спортивного объекта за счет бюджетных средств. Также в этот период он получил взятку 19 млн рублей за то, что воздействовал на предпринимателя, который занимался строительством дорог, заставив его заключить договор субподряда с другим предпринимателем. В 2014 году фигурант и его соучастники принудили предпринимателя продать администрации области по заниженной стоимости квартиры для нужд медиков, при этом получил взятку в сумме 10 млн рублей за общее покровительство.

После получения взяток их часть (более 77 млн рублей) Хорошавин легализовал, зачислив на банковские карты и купив валюту. Следователи установили, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке. Как писал «Новый День», по ходатайству следствия суд арестовал дорогостоящие автомобили, недвижимость, ценности и денежные средства. Впоследствии все это имущество в рамках антикоррупционного законодательства по иску заместителя Генерального прокурора РФ по решению суда было обращено в доход государства.

Среди этого имущества оказались 4 квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, 6 машино-мест (более 2,9 млн рублей), 6 автомобилей (не менее 42,3 млн рублей), в числе которых «Мерседес-Бенц» (11 млн рублей), «Бентли-Континенталь GT» и «Бентли Мульсан» общей стоимостью более 23,3 млн рублей, два «Лексуса», (не менее 6 млн рублей). В доход государства также обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 700 млн рублей, ювелирные изделия, дорогие часы, авторучки и иные ценности.

В ходе следствия выяснилось, что стало очевидным, что Хорошавин очень любил дорогие аксессуары, а особую слабость питал к дорогим часам. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тыс. долларов США. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей.

Приговором суда Хорошавину назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей, Андрею Икрамову – 9,5 лет лишения свободы и штраф в размере 171 млн рублей, Сергею Карепкину – 8 лет лишения свободы и штраф в размере 4 млн рублей, Николаю Борисову, который пошел на сделку со следствием, – штраф с учетом срока, отбытого под домашним арестом 2,5 млн рублей.

В последнем слове Хорошавин заявил, что вину не признает.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

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