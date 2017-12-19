«Не виноватый я!»: экс-губернатор Сахалина просит у суда оправдания

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый во взяточничестве и легализации доходов, попросил суд оправдать его по всем пунктам обвинения. Такое заявление бывший чиновник сделал в ходе прений сторон.

Хорошавин отметил, что присоединяется к мнению своего адвоката, после того, как его защитница Ольга Артюхова призвала суд оправдать подзащитного по всем эпизодам, ссылаясь на «отсутствие доказательств его вины» и «домыслы и предположения», содержащиеся в обвинении, передает «Интерфакс». Кроме того, адвокат попросила суд принять во внимание многочисленные государственные награды Хорошавина и положительные характеристики.

Как сообщал «Новый День», в конце ноября прокурор попросил приговорить Хорошавина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовать на 500 млн рублей. Хорошавину вменяют в вину 8 эпизодов получения взятки и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

Бывший губернатор Сахалина с марта 2015 года находится под следствием по подозрению во взяточничестве. 6 марта текущего года суд Южно-Сахалинска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Хорошавина, его советника Андрея Икрамова, бывшего зампреда правительства региона Сергея Карепкина и экс-министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова. Сумма полученных ими взяток, по версии следствия, составляет 522 млн рублей. По версии следствия, взятки были получены от 8 предпринимателей, работающих в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, за общее покровительство и оказание других мер господдержки.

Следователи также отмечали, что Хорошавин очень любил дорогие аксессуары. По их данным, особую слабость губернатор питал к дорогим часам. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тыс. долларов США.

Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 19.12.17

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