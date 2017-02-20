СКР рассказал новые подробности о богатствах Хорошавина / В Южно-Сахалинске начались слушания по делу экс-губернатора и Ко

Публикации за 20.02.17

Сегодня, 20 февраля в Южно-Сахалинском городском суде начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывших губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, зампреда регионального правительства Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова и областного министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николая Борисова, сообщили в пресс-службе СКР.

Их обвиняют в получении взяток и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч.ч.5,6 ст.290, ст.174.1 УК РФ). Всего следователи Главного управлением по расследованию особо важных дел СКР установили 10 эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

По данным следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли Карепкин и Икрамов. С 2009 по 2015 годы они получили от 8 предпринимателей, работающих в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство, действия, входящие в полномочия членов организованной группы и способствование таким действиям со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области. Общая сумма взяток превышает 522 млн рублей.

Так с 2011 по 2013 годы Хорошавин и Икрамов систематически получали взятки от предпринимателя за своевременную оплату работ по госконтракту на строительство объекта энергетики в регионе. При этом предприниматель по указанию Хорошавина перечислял деньги на счета юрлиц, открытые в банках-нерезидентах, расположенных в оффшорной зоне. Роль Икрамова заключалась в передаче требований Хорошавина предпринимателю, а также обналичивании денег в России. Всего за указанный период соучастники получили 170 млн рублей. В 2012-2015 годах Хорошавин получил 30 млн рублей от владельца авиакомпании за общее покровительство по службе и оказание других мер государственной поддержки.

Также в 2013-2014 годах Хорошавин и его подельники получили в качестве взяток 85 млн рублей от предпринимателя, который в рамках госконтракта строил дороги в Сахалинской области. Сумма взяток составила 6% от суммы госконтракта. По другому эпизоду предприниматель, возводивший здание образовательного учреждения в Южно-Сахалинске, вынужден был передать обвиняемым в качестве взяток 10% от выделенных бюджетных средств. Так в 2013-2015 годах Хорошавин незаконно получил 125 млн рублей. Еще одному из взяткодателей обвиняемые гарантировали поддержку на региональном уровне при выделении предусмотренных законом субсидий на строительство животноводческого комплекса. Однако после того, как бизнесмен вложил значительные собственные средства в строительство, высокопоставленные чиновники поставили его в кабальные условия – за получение законной субсидии от него потребовали взятку.

После получения взяток более 77 млн рублей из них Хорошавин легализовал зачислив на банковские карты, а также приобретая валюту. Примечательно, что начинал Хорошавин с менее значительных сумм, отмечают следователи. Например, в 2009-2010 годах он совместно с Карепкиным получил от предпринимателя 12 млн рублей за выдачу разрешения на вылов рыбы. Но со временем преступные доходы позволили бывшему губернатору жить на «широкую ногу».

Следователи установили, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке. По ходатайству следствия суд арестовал значительное количество дорогостоящих автомобилей, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств. Впоследствии все это имущество в рамках антикоррупционного законодательства было обращено в доход государства также по решению суда. Среди этого имущества оказались 4 квартиры общей кадастровой стоимостью более 240 млн рублей, 6 машино-мест общей стоимостью более 2,9 млн рублей, 6 автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн рублей, в их числе, например, «Мерседес-Бенц» за 11 млн рублей, «Бентли-Континенталь GT» и «Бентли Мулеан», общей стоимостью более 23,3 млн рублей, два «Лексуса», оценивающиеся в сумму не менее 6 млн рублей. В доход государства также обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 700 млн рублей, ювелирные изделия и иные ценности.

Следователи также отметили, что Хорошавин очень любил дорогие аксессуары. Они подчеркивают, что особую слабость губернатор питал к дорогим часам. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тыс. долларов США. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей.

«Перечисленные суммы говорят сами за себя и опровергают слова обвиняемого об отсутствии «несметных богатств». К тому же сокрытие от налоговых органов такого количества имущества тоже не случайно. Поэтому заявления стороны защиты были лишь неудачными попытками ввести в заблуждение общество относительно действий Хорошавина и его соучастников. Отдельно подчеркну также и тот факт, что арест не накладывался на квартиру, находящуюся в собственности сына бывшего губернатора, расположенную в городе Южно-Сахалинске, в которой Хорошавин зарегистрирован по месту жительства. Таким образом, заявления Хорошавина о якобы лишении единственного жилья членов его семьи является очередным лукавством и игрой с общественным мнением», – подчеркнула и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Светала Петренко.

Необходимо отметить, что ряд предпринимателей добровольно сообщили о фактах передачи взяток Хорошавину после того, как узнали, что в отношении него Следственный комитет РФ ведет уголовное преследование. В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ, с учетом их активного способствования расследованию они были освобождены от уголовной ответственности. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

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